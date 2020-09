La Coupe Spengler 2020 annulée

Il n'y aura pas de Coupe Spengler en 2020. Le COVID-19 et ses effets néfastes ont eu raison de l'édition de cette année.

Le Team Canada ne pourra pas remettre le trophée en jeu cette année en raison de la pandémie. En presque 100 ans d'existence et pour la cinquième fois de son histoire (après 1939, 40, 49 et 56), la Coupe Spengler ne pourra pas avoir lieu dans les montagnes grisonnes.

Une décision difficile à prendre pour le comité d'organisation, mais les incertitudes et les risques liés à la situation actuelle, après de nombreuses discussions avec des experts, ont rendu la tenue de la manifestation impossible. Au terme de nombreuses séances, les responsables ont dû se rendre à l'évidence qu'il y avait trop d'arguments contre la tenue du tournoi en décembre.

Le fait que les participants viennent de toute l'Europe a grandement compliqué la tâche des organisateurs. L'arrivée et le voyage de retour des équipes de Finlande (KooKoo Kouvola), de Russie (AK Bars Kazan), de République tchèque (Sparta Prague) et de nombreux autres pays pour le Team Canada sont très restrictifs. S'ils sont possibles, ce n'est qu'au prix de quarantaines impossibles à mettre en place avec les différents championnats en cours. La tendance haussière observée ces dernières semaines sur le front des contaminations n'invite en outre pas à l'optimisme et le risque d'avoir un ou plusieurs cas et de devoir annuler certains matches était trop présent.

'Une Coupe Spengler sans tente de supporters, sans EISDome, dans un stade à moitié vide et sans personne debout n'a rien à voir avec cette fête du hockey que nous apprécions chaque année, souligne le président du comité d'organisation, Marc Gianola. Même avec le meilleur concept de protection, cela n'aurait pas été possible. La première priorité de notre évaluation a toujours été la santé des équipes et le fait qu'elles puissent rentrer chez elles en bonne santé. En l'état, nous ne pouvons pas leur donner cette garantie.'

La 94e édition de la Coupe Spengler devrait donc avoir lieu du 26 au 31 décembre 2021.

Cette annulation implique également des changements de calendrier en National League. Il y aura ainsi trois matches de championnat entre Noël et Nouvel-An. Le lundi 28 décembre, Davos accueillera Ambri-Piotta. Le mercredi 30, ces mêmes Davosiens recevront Zoug, alors que les Romands auront droit à un derby lémanique aux Vernets en Genève-Servette et Lausanne.

