C’est Noël avant l’heure pour le HC Bienne

Et le miracle fut

Le coach seelandais a décidé de changer de gardien en remplaçant le malheureux Elien Paupe par Joren van Pottelberghe pour réveiller sa troupe. Petit à petit, le HC Bienne a alors refait surface et s’est offert le luxe de réduire l’écart à un peu plus d’une minute de la première pause en power-play grâce à son homme en forme du moment, l’Autrichien Konstantin Komarek. Au retour des vestiaires, les Seelandais sont apparus transfigurés et n’ont eu besoin que de deux minutes pour recoller à 2-2 grâce à un nouveau jeu de puissance converti par Luca Cunti. Le HCB s’est mis en mode rouleau compresseur et a étouffé les Grenats pour prendre le jeu à son compte. Cette domination « rouge et jaune » a finalement été récompensée à la 38e minute lorsque Petteri Lindbohm a inscrit son premier but de la saison pour permettre à son équipe de prendre les devants.