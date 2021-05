La Suisse réussit sa rentrée

Cela faisait plus d'une année que Patrick Fischer n'avait pas pris place derrière le banc de l'équipe de Suisse. La dernière fois que la sélection rouge à croix blanche avait évolué sur la glace datait en effet du mois de février 2020.





Les places coûteront chères

Contrairement aux années traditionnelles, cette "préparation Covid" ressemble à une mise en train au pas de charge. Il faut dire que contrairement aux rassemblements traditionnels d'avant Mondial, celui-ci se déroule sur une grosse semaine avec cinq matches à caser contre la Russie, l'Italie et la France. Le départ pour la Lettonie est agendé au 13 mai. Il s'agit donc d'impressionner rapidement les patrons. Encore plus que d'habitude. Surtout que plusieurs joueurs devraient rejoindre la sélection une fois le championnat terminé. On pense là aux Zougois, aux Genevois et à Sven Andrighetto par exemple. Sans oublier les éventuels renforts venant de NHL.





Une prestation d’équipe solide

Auteur de l'ouverture du score sur un service cinq étoiles du futur Lausannois Jason Fuchs, Killian Mottet n'a en tout cas pas fait baisser sa cote. Hormis cette réussite, le Fribourgeois est allé gratter la pénalité qui a amené le 3-1 helvétique. Mais on le sait, le staff de l'équipe de Suisse ne regarde pas forcément les statistiques avec la même assiduité que le grand public. L'essentiel est tout de même de composer la formation la plus homogène possible. Ce qui est sûr, c'est que Killian Mottet a parfaitement joué son rôle de buteur et d'empêcheur de relancer en rond.