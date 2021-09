Le HC Bienne passe la cinquième

Le HCB rejoint trois fois au score



Bienne a eu beau reprendre deux fois l’avantage par Damien Brunner (21e et 34e), auteur d’un triplé, Lugano est à chaque fois revenu dans la danse par Luca Fazzini (26e) et Mirco Müller (38e). Malgré les 49 tirs cadrés tessinois et une domination luganaise parfois outrageuse, les Seelandais ont à nouveau repris les commandes au tableau d’affichage sur un cadeau de la maison. Elia Riva perdait ses appuis derrière son but et offrait le puck à Fabio Hofer qui n’avait plus qu’à le donner à Kohler lancé face au but pour battre une nouvelle fois Niklas Schlegel (44e). L’Opportunisnme, une fois de plus. Tout comme le cinquième but signé Mike Künzle (52e) alors que le HC Bienne était par moments acculé sur sa cage.