Franches-Montagnes II et Tramelan vainqueurs, Moutier vaincu

Le HC Tramelan continue de faire la course en tête en 2e ligue. L’équipe de Martin Bergeron a dominé Prilly 4-2 (2-0, 1-1, 1-1) samedi soir à domicile. Elle a fait la différence dans la 1re partie de la rencontre en menant 3-0 après 28 minutes. Les Tramelots sont 1ers avec quatre points d’avance sur leur poursuivant, mais avec deux matches disputés de plus.

Le HC Franches-Montagnes II a également gagné samedi soir. Il a battu Château-d’Oex 6-5 après prolongations (1-1, 3-3, 1-1, 1-0). Les deux formations se sont offertes un chassé-croisé durant toute la rencontre au tableau d'affichage. Pierric Pouilly a délivré les Taignons après 59 secondes de temps supplémentaire. Le HCFM II pointe à la 5e place à deux points du podium.





Le HC Moutier vaincu

Le seul club de la région à s’être incliné de la soirée est le HC Moutier. Les Prévôtois ont perdu à Rarogne 5-1 (1-0, 1-1, 3-0). Etienne Estevez a été l’unique buteur des siens en inscrivant le 2-1 en terre valaisanne. Le HCM se classe 3e à six points de Tramelan et avec un match de plus à disputer. /tri