Trois Biennois au Mondial M20 de hockey sur glace

Trois joueurs du HC Bienne vont prendre part à la plus importante compétition de hockey sur glace à l’échelon de la relève. Le défenseur Noah Delémont, ainsi que les attaquants Jérémie Bärtschi et Lilian Garessus ont été sélectionnés pour le Championnat du monde M20, selon un communiqué transmis dimanche. Le tournoi se dispute du 26 décembre au 5 janvier à Red Deer au Canada. Le coach Marco Bayer a retenu 25 joueurs. La Suisse se frottera à la Russie lundi pour son premier match, avant d’affronter les Etats-Unis (28 décembre), la Slovaquie (30 décembre) et la Suède (31 décembre) en phase de poule. Par ailleurs, la fédération internationale a décidé qu’il n’y aurait aucune équipe reléguée en 2022 en raison du contexte lié à la pandémie de Covid-19. /comm-emu