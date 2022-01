Le HC Bienne entame 2022 du bon pied

Le HC Bienne commence 2022 comme il a terminé 2021. Les hockeyeurs « rouge et jaune » ont pris la mesure, dimanche à la Tissot Arena, d’Ambri-Piotta 4-0 en National League. Auteure d’une prestation d’équipe aboutie, la troupe d’Antti Törmänen s’est tranquillement envolée vers une troisième victoire de rang.





Le dénouement s’est fait attendre

Le HCB pensait avoir fait le plus dur lorsque Michael Hügli a ouvert la marque à la 18e en reprenant astucieusement un puck entre les jambières du portier léventin au terme d’un premier tiers enlevé et viril. Cependant, Gaëtan Haas et ses coéquipiers sont restés sous la menace « biancoblu » durant l’entier de la deuxième période. La faute à un manque de réalisme criant ainsi qu’à un Damiano Ciaccio en état de grâce devant ses filets. La libération est tombée après huit secondes dans l’ultime tiers-temps de la crosse de l’inusable Toni Rajala. La fin de la rencontre a été plus décousue et a permis à Mike Künzle d’inscrire le 3-0 (54e) et le 4-0 (57e) pour sceller le succès seelandais.