Les hockeyeurs amateurs retrouvent la compétition

Feu vert pour le hockey sur glace amateur. Selon une décision communiquée mardi par la Regio League et le Comité du Sport Espoir et Amateur, les championnats vont reprendre vendredi, alors qu’ils sont interrompus depuis plus d’un mois en raison des contraintes liées au coronavirus. D’après les instances, la grande majorité des clubs est d’accord de renouer avec la compétition. En effet, beaucoup de clubs sont aujourd’hui capables de disputer des matches malgré la contrainte que représente la 2G+. Il a également été décidé de maintenir les play-off, comme initialement prévu. /comm-mle