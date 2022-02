Le HC Franches-Montagnes n’a rien pu faire

Une soirée à oublier pour le HC Franches-Montagnes. Les hockeyeurs taignons affrontaient Sion jeudi soir dans le deuxième acte des demi-finales de play-off de 1re ligue. Une défaite concédée 6-2 par les hommes de Michaël Röthenmund. Les Jurassiens ont pourtant ouvert le score à la 11e minute sur une réussite de Laurent Emery, mais Sion a égalisé moins d’une minute plus tard. Les Sédunois ont marqué le 2 à 1 à l’entrée de la 2e période et sont restés devant jusqu’à la fin de la rencontre, malgré le but taignon inscrit par Nathan Guichard à la 25e minute de jeu. Le 3e acte de cette série se jouera samedi soir sur la glace du HCFM. /tna