Le HC Tramelan manque la montée

Le HC Tramelan n’évoluera pas en 1re ligue de hockey sur glace l’hiver prochain. Les Requins ont chuté lors du 3e et ultime acte de la finale romande de 2e ligue disputée hier soir à Tramelan. Les hockeyeurs tramelots se sont inclinés 4-1 contre Sarine-Fribourg et ont donc perdu la série 2-1. Menés 2-0 après 28’ de jeu, les hommes de Martin Bergeron ont réduit l’écart à la 36’ grâce à Joey Hostettmann. Mais ils ont concédé deux nouveaux buts dans le dernier tiers-temps. Avec cette défaite, le HCT a manqué son objectif de la saison : la promotion en 1re ligue, même si un espoir d'ascension sur tapis vert subsiste. Il ne jouera pas non plus la finale nationale. /nmy-emu