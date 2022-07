L’Hôpital de Moutier assurera le suivi médical des joueurs du HCA

Les joueurs du HC Ajoie seront désormais suivi médicalement par l’Hôpital de Moutier. Une collaboration qui découle d’un nouveau partenariat entre le club jurassien de National League et Swiss Medical Network, groupe privé de cliniques et d’hôpitaux en Suisse par ailleurs déjà partenaire de clubs de sport d’élite. « Ce partenariat est une première pour l’Hôpital de Moutier, qui anticipe ainsi son entrée dans le canton du Jura et se réjouit de collaborer avec l’Hôpital du Jura afin d’assurer aux joueurs du Hockey Club Ajoie un suivi médical optimal par ses médecins du sport et spécialistes en orthopédie », mentionne le communiqué du groupe hospitalier. Le directeur sportif du HC Ajoie Julien Vauclair salue la nouvelle comme une « étape supplémentaire vers la professionnalisation de notre club ». /comm-jpi