Le HCA et le HCB représentés au championnat du monde U20

Un an plus jeune, Lilian Garessus, de retour dans son club formateur du HC Ajoie cet été, s’avance avec un statut pas encore aussi affirmé. « Il y a un peu de pression, mais on a aussi tous maintenant quelques matches de National League ou de Swiss League au compteur, donc on la connaît cette pression. Mais on sait qu’on passe à la télévision, qu’il y a des attentes, des grands joueurs autour de nous, mais c’est une pression positive », évoque l’attaquant ajoulot. Réglés sur le même discours, Noah Delémont et Lilian Garessus affirment que la Suisse a « le niveau pour aller en quart de finale », ce qui signifierait terminer dans les quatre premiers du groupe B composé de cinq équipes. « Et en quart de finale, tout est possible », lâche les deux juniors. En dépit de la présence de nombreux recruteurs dans un championnat du monde U20 très regardé, Noah Delémont rappelle bien que « le plus important est de jouer pour l’équipe, une fois que le puck est sur la glace on oublie tous les aléas extérieurs ». /mle-jpi