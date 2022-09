Le HC St-Imier face à un « championnat homogène »

« L’ogre est parti et ça ressert ce championnat ». Steve Pochon n’y va pas par quatre chemins au moment d’évoquer la saison qui attend son HC St-Imier en 1re ligue de hockey sur glace. Alors que les Bats reçoivent Forward Morges ce samedi à 18h pour lancer leur hiver, leur entraîneur se réjouit de la promotion de Franches-Montagnes. « Il n’y a pas un seul favori. Le championnat sera beaucoup plus équilibré », prévient-il. Pas de quoi donner un appétit démesuré au HCSI. « Nous ne nous fixons aucun objectif actuellement. On va laisser passer un tour, car on a déjà pas mal de blessures », poursuit Steve Pochon.





Le retour des derbys d’antan

Les hockeyeurs imériens s’appuieront sur un groupe plus étoffé cet hiver avec les arrivées de 8 nouveaux éléments. C’était nécessaire à croire l’ancien attaquant. « Je suis allé, l’année passée, jouer à Sion avec 10 joueurs. Il fallait qu’on redevienne un vrai contingent. Pour pouvoir exister en 1re ligue, il faut 20 joueurs et 2 gardiens », détaille Steve Pochon. Autre motif de satisfaction pour l’homme fort des Bats, l’arrivée du voisin Tramelan en 1re ligue. « On espère retrouver ces derbys d’antan avec du monde à la patinoire », lâche-t-il. Un derby qui est agendé au mercredi 7 décembre à 20h15 à St-Imier. Avant cela, Steve Pochon aura largement eu le temps de mieux situer son équipe dans la hiérarchie de cette 1re ligue « beaucoup plus équilibrée ». /msc