L’Erguël HC tient sa première victoire

La 7e journée du championnat de 2e ligue aura été la bonne pour l’Erguël HC. Les Imériens ont signé leur premier succès de la saison en gagnant 4-2 (3-0 1-1 1-0) chez la lanterne rouge du Locle samedi. Ils ont pris un bon départ en menant 3-0 après seulement 12 minutes grâce à des buts de Sam Leuenberger, Virgile Berthoud et Rudy Buehler. Les joueurs du Jura bernois n’ont pas douté longtemps après la réduction de l’écart adverse en répondant deux minutes plus tard par Maël Ogi à mi-match. Ils ont ensuite encaissé un but anecdotique en toute fin de partie. Le EHC revient à 9 unités du top 4. /emu