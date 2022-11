Le HC Moutier et l’Erguël HC défaits sur la route

Pas de points ramener de leur voyage. Le HC Moutier et l’Erguël HC ont perdu samedi loin de leurs bases en 2e ligue de hockey sur glace. Les Prévôtois se sont inclinés 8-6 à Château-d’Oex. Le début de match raté leur a été fatal. Le score était de 4-0 après 20’ de jeu. Les Diables se sont repris ensuite. Bastien Houlmann et Yannick Dobler et Anthony Stalder ont réduit l’écart mais les Vaudois ont répondu par deux fois. Les hommes d’Arnaud Carnal sont restés à distance de leur adversaire grâce à des réussites de Jonas Eggler, Anthony Stalder pour un doublé, et Gaetan Forster. Mais les locaux ont eu le dernier mot à 59’’ de la sirène finale. Au classement, Moutier est 6e et compte deux points de retard sur le top 4.





Erguël toujours dans le bas

L’Erguël HC est allé perdre 5-3 à Bulle-La Gruyère. Le 1er tiers a ressemblé à une partie de ping-pong. Les Imériens ont encaissé le 1er but avant de répondre par Louis Meyer. Ils ont été à nouveau derrière mais on sur égalisé par Ilario Tundo. Mais les Fribourgeois ont repris l’avantage avant d’aller boire le thé. La 2e période n’a donné lui à aucun but. Durant le dernier tiers, les Fribourgeois se sont envolés au tableau d’affichage en inscrivant deux réalisations. La réussite de Sam Leuenberger est arrivée trop tardivement pour inverser la vapeur. Les protégés de Laurent Zingg occupent toujours l’avant-dernière place du classement. Ils ont dix points de retard sur le top 4 mais avec un match en moins. /nmy