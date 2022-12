Deux régionaux joueront pour la Suisse au Mondial U20

La région sera représentée au championnat du monde U20 de hockey sur glace. Samedi, l’entraineur Marco Bayer a présenté sa sélection finale en vue de ce tournoi qui se tient du 26 décembre au 5 janvier à Halifax et à Moncton, au Canada. 24 joueurs ont été sélectionnés après la phase de préparation. Parmi eux, on retrouve l’attaquant d’Orvin Miles Müller et le gardien biennois Alessio Beglieri. Leur compétition débutera lundi avec un confrontation face à la Finlande. La phase de groupe de la Suisse se poursuivra face à la Lettonie le 27 décembre, aux Etats-Unis le 29 et la Slovaquie le 31. L’objectif affiché est d’atteindre au moins les quarts de finale.

Pour ce Mondial, quatre joueurs ont été retirés de la sélection au terme de la préparation, notamment les Biennois Darren Boss et Mattheo Reinhard. /comm-amo