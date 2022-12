Inti Pestoni envoie Ambri au paradis

Porté par ses magnifiques supporters, Ambri-Piotta est allé au bout de son rêve. Les Tessinois ont enlevé pour la première fois de leur histoire la Coupe Spengler.

A Davos devant 6267 spectateurs, Ambri-Piotta s'est imposé 3-2 aux tirs au but en finale face au Sparta Prague. C'est Inti Pestoni, sans doute le joueur le plus emblématique du club, qui a donné la victoire aux siens. Cinquième et dernier tireur de cette série, il a trompé d'une manière imparable le portier Jakub Kovar. L'éternel Dario Bürgler avait également marqué lors de cette séance qui a vu Janne Juvonen réussir des prouesses dans la cage tessinoise.

Ce succès répond à une certaine logique. Grâce à deux réussites d'Alex Formenton (6e et 24e) dont la seconde en infériorité numérique, les Tessinois ont mené deux fois au score. Après le 2-2 inscrit par Roman Horak, ils sont repartis au combat et ils auraient mérité de conclure cette finale avant le shootout. Seulement, ils sont tombés sur un Kovar en état de grâce. L'ancien gardien de Zurich a, comme son vis-à-vis, été vraiment à la hauteur de l'événement.

Ambri-Piotta est la 31e équipe à inscrire son nom au palmarès du tournoi davosien, la première équipe suisse aussi à s'imposer depuis Genève-Servette en 2014. A la faveur de cette victoire, les Tessinois ont obtenu le droit de disputer cette Coupe Spengler une troisième fois. Il faut reconnaître que leur présence à Davos a redonné un véritable coup de fouet au vénérable tournoi de la station grisonne.

/ATS