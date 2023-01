Un bon vendredi 13 pour l’Erguël HC. Les hockeyeurs du vallon de St-Imier l’ont emporté 4-2 vendredi soir à domicile face au Locle dans le championnat de 2e ligue. Ils menaient 4-0 après le deuxième tiers temps. Avec 11 points et un match de plus, l’Erguël HC pointe à la 7e et avant-dernière place du classement, devant Le Locle. /ech