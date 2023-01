Le HC Moutier sur un nuage, l’Erguël HC étrillé

Le HC Moutier a soigné son offensive. Les hockeyeurs prévôtois l’ont emporté 7-1 (2-0 2-1 3-0) samedi dans la patinoire des Trois Chênes à Thônex en 2e ligue. Ils se sont détachés de trois longueurs à la 21e après des réussites de Leroy Bleuer, Yannick Dobler et Tim Hostettmann. La lanterne rouge du groupe 2 a réduit l’écart, mais Jonathan Ast a permis aux visiteurs de prendre le second thé avec trois sucres d’avance. Les joueurs d’Arnaud Carnal ont fait cavalier seul dans la dernière période en inscrivant trois nouveaux buts par Warren Bleueur, ainsi que par Jonathan Ast et Yannick Dobler qui ont signé un doublé. Le HCM engrange une troisième victoire consécutive. Il reste 4e du classement et se rapproche à un point du podium.





L’EHC trébuche

L’Erguël HC n’est pas parvenu à enchaîner avec une 2e victoire de rang pour la première fois de l’hiver. Les Imériens se sont inclinés à Château-d'Œx 7-1 (1-0 1-0 5-1). Ils sont longtemps restés au contact de leur adversaire. Les Vaudois ont ouvert la marque dans le premier tiers, avant de doubler la mise au début du deuxième. Yvo Vuilleumier a ramené les hockeyeurs du Jura bernois à une longueur à la 41e, mais l’équipe locale a ensuite déroulé en marquant cinq fois en moins de dix minutes. L’EHC reste 11e de la hiérarchie. /emu