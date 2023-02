L’Erguël HC s’en sort après les prolongations

L’Erguël HC s’en est tiré au forceps vendredi soir dans son antre. Les hockeyeurs du vallon de St-Imier se sont imposés 3-2 face à Meyrin dans le championnat de 2e ligue. Après avoir pris deux longueurs d’avance dans le premier tiers, l’Erguël HC en concède une dans le second puis une autre dans le troisième et voit le score se fixer à 2-2. La libération est finalement venue de la crosse de Louis Meyer à l’heure de jeu. Les hommes de Laurent Zingg restent 7es et avant-derniers de leur groupe. Ils comptent 11 points de retard sur l’inatteignable top-4 à un match des play-off. /yja