Beat Forster jouera une saison de plus à Bienne à 40 ans

Beat Forster ne rangera pas ses patins à l'issue du Championnat. Le défenseur du HC Bienne a prolongé d'une saison son contrat avec le club seelandais à l'âge de 40 ans.

Sextuple champion de Suisse, Forster affiche 1092 matches de National League à son compteur. L'ancien joueur de Davos et des Zurich Lions porte les couleurs du HC Bienne depuis la saison 2017-2018. Il a signé une prolongation jusqu'à fin avril 2024.

'Ma fascination et ma passion pour le hockey sur glace sont toujours aussi vives. Pouvoir jouer une année de plus en rouge et jaune me remplit de fierté', souligne l'Appenzellois dans un communiqué du club.

Le colosse d'Hérisau a disputé quarante-deux matches cette saison (4 bus/7 assists).

/ATS