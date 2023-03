« Après avoir perdu ensemble, le moment est venu de faire quelque chose de bien »

Bienne est surtout prévenu par ses expériences passées, parfois douloureuses. Pas question alors de se reposer sur ses lauriers d’une saison régulière réussie prévient Étienne Froidevaux. « La défaite l’an passé en play-off contre Zurich reste dans nos têtes. On veut faire mieux, on a fait une bonne saison mais on sait parfaitement maintenant que ça ne veut rien dire. Il faut aller chercher plus ». Et aller chercher le succès sans renier son style et son identité, à l’heure où le jeu va se durcir, tradition des play-off oblige. « On sait que ça va être un jeu dur. Peut-être que l’on va devoir durcir un peu notre jeu aussi mais surtout utiliser notre vitesse. On est une des équipes les plus rapides. Berne va probablement sortir les muscles, on sait comment ils jouent pour les avoir affrontés… mais on se réjouit de relever ce défi », poursuit Fabio Hofer, artisan de ce jeu de transition avec ses 16 buts et 23 passes décisives en saison régulière.