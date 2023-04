Deuxième défaite en deux jours pour la Suisse

L'équipe de Suisse a subi sa deuxième défaite en deux jours face à la Slovaquie dans le cadre de sa préparation au Mondial 2023.

Battue 2-0 à Viège vendredi, la sélection de Patrick Fischer s'est inclinée 3-2 après prolongation samedi à Porrentruy.

Tout n'est certes pas à jeter au terme de cette partie. La Suisse s'est ainsi montrée plus efficace que la veille dans le dernier geste sur le plan offensif. Patrick Fischer peut notamment se réjouir du rendement du trio Bertschy-Heim-Thürkauf.

Cette triplette offensive fut la plus dangereuse côté helvétique. André Heim a d'ailleurs ouvert la marque à la 8e minute sur un assist de Calvin Thürkauf, ce dernier inscrivant lui-même le 2-1 d'un joli geste technique à la 25e en supériorité numérique.

Titularisé devant le filet à la place de Gilles Senn, Connor Hughes n'a en revanche pas offert toutes les garanties. Battu une première fois sur une très belle action conclue par l'ex-Zougois Peter Cehlarik (15e, 1-1), le futur portier du LHC n'est pas exempt de tout reproche sur le 2-2 inscrit par Andrej Kudrna à la 43e.

Une charge inutile

Cette deuxième réussite slovaque a d'ailleurs coupé les ailes de l'équipe de Suisse, dont l'emprise se faisait de plus en plus nette et qui semblait alors proche d'inscrire le 3-1. Pas suffisamment réalistes en 'power play' (1/4 dans cet exercice samedi), les Helvètes ont desserré leur étreinte au plus mauvais moment.

C'est finalement une pénalité de 5' écopée par Calvin Thürkauf à 3'40'' de la fin du temps réglementaire pour une vilaine charge qui a causé la perte de la formation helvétique. Les Slovaques ont forcé la décision après 53'' de jeu en 'overtime' grâce à un missile de Simon Petras, sur lequel Connor Hughes n'a rien pu faire.

/ATS