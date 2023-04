Commentaire : une finale de rêve

Quel plaisir, quel bonheur, quel pied de suivre cette finale. On s’est régalé à tel point qu’on aurait volontiers assisté à des matches supplémentaires. Les finalistes n’ont jamais renié leur ADN. Du jeu, encore du jeu, toujours du jeu. On a vraiment eu droit à une finale de rêve. Elle restera à coup sûr dans les annales du hockey suisse. Car bien trop souvent ces dernières années, c’était parole à la défensive pour conquérir la couronne nationale. On verrouille et on mise sur des erreurs de l’adversaire. Rien de tout cela entre Bienne et Genève. L’offensive a été au cœur des débats. Les deux formations ont misé sur la technique et la vitesse, de quoi offrir un vrai spectacle, un jeu des plus spectaculaire. Chapeau et merci aux acteurs de cette finale. Le hockey suisse ne pouvait pas rêver meilleure vitrine.

D’ailleurs, si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que les trois clubs helvétiques qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ont misé sur le même plan cette saison. Genève, Bienne et Rapperswil ont été les trois formations les plus spectaculaires tout au long de l’hiver. Champ libre aux artistes, cap sur l’offensive, c’est une recette qui fonctionne et qui peut déboucher sur des résultats. On en a eu une preuve éclatante. Reste à espérer que tous les clubs du pays s’en inspirent.