Ligue des champions : le HC Bienne face aux tenants du titre

Les tenants du titre au menu du HC Bienne. Le tirage au sort de la Ligue des Champions de hockey sur glace s’est tenu ce mercredi après-midi. Les Seelandais participeront à la compétition européenne en tant que vice-champions de Suisse. Un gros morceau attendra le club biennois : le HCB sera opposé au champion en titre, Tappara Tampere. Ils recevront les Finlandais à la Tissot Arena, mais aussi les Autrichiens du HC Innsbruck et les Slovaques du HC Kosice. Les « rouge et jaune » iront également défier deux équipes suédoises, Växjö Lakers (vainqueur du championnat) et Färjestad Karlstad (troisième du championnat), ainsi que les Tchèques de Vitkovice Ridera. Les dates de ces rencontres seront prochainement agendées.





Nouvelle formule

Cette année, il n’y a que 24 équipes qui participeront à cette phase préliminaire de la Ligue des Champions, contre 32 auparavant. Et à la place de la phase de groupes, il y aura une mini-saison. Chaque équipe jouera six matches et prendra place dans un classement global. Ensuite, les 16 meilleures seront qualifiées pour la suite de la compétition dans une phase de « play-off », qui fonctionne avec le système de rencontres aller-retour et qui verra s’opposer les premiers de la saison régulière contre les 16èmes, les 2èmes contre les 15èmes et ainsi de suite. /lyg