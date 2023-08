Le HC Bienne souhaite surfer sur la vague

Les dirigeant du HC Bienne ont tiré le bilan de la saison 2022/2023 et se sont projetés sur l’exercice à venir lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-saison. L’enthousiasme des fans semble toujours bien présent. 5'294 abonnements ont déjà été vendus (4'256 places assises, 1'038 en secteur debout), c’est 1'293 de plus que l’an dernier à la même période. « C’est fantastique d’atteindre cela deux semaines avant le début de la saison », se réjouit Daniel Villard, CEO du HC Bienne, en poursuivant : « Nous devrons peut-être limiter le nombre d’abonnements en places assises afin de garder certains billets pour les matches individuels ». Pour remplir la Tissot Arena, différentes campagnes ont aussi été lancées : billets à 5 francs pour les écoliers et mise en place de navettes reliant le Seeland et le Jura bernois avant et après les matches. « Notre but est de remplir le stade dès le début de la saison, les dernières années l’affluence était plus faible en septembre et en octobre », souligne Daniel Villard.