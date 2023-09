Une émission dédiée au HC Bienne sur RJB

La StammTisch, vous connaissez ? Le podcast décrypte l’actualité du HC Bienne depuis fin 2020 sur un ton décontracté. Dorénavant, il sera diffusé également sur RJB le jeudi soir dès 20h et disponible sur notre site internet.

Autour de La StammTisch, on retrouve Cyrill Pasche, journaliste à Sport-Center et ancien hockeyeur professionnel, Laurent Kleisl, rédacteur en chef du Journal du Jura et Lyndon Viglino, journaliste à RJB et producteur de cette émission. Toutes les deux semaines, un invité sera convié afin de discuter de l’actualité du club vice-champion de Suisse durant 45 minutes. /lvi

Premier épisode ce jeudi à 20h en compagnie du défenseur #9 Noah Delémont.