Le HC Tramelan n’a jamais pu revenir contre Saastal

Le HC Tramelan a couru après le score pour rien. L’équipe du Jura bernois s’est inclinée à domicile contre Saastal 5-4 en 1re ligue de hockey sur glace. Les deux formations ont joué au jeu du chat et de la souris samedi soir. Les Valaisans ont ouvert le score à la 7e minute de jeu mais Yohan Wahli a égalisé 25’’ plus tard pour le HCT. Les Requins ont ensuite encaissé deux buts avant que Yohan Wahli ne réduise, une nouvelle fois, le score à la 16e. Après avoir concédé un but dans le tiers-médian, le HCT est revenu à un but de son adversaire à la 42e grâce à Kevin Kaufmann. Mais le jeu ne s’est pas arrêté là, Saastal a, à nouveau, creusé l’avantage 2’ plus tard. Les hommes de Loic Lachat ont ont inscrit un dernier but à la 47e par l’intermédiaire d’Adrien Donzé qui n’aura toutefois pas suffi à revenir à la hauteur de leurs adversaires.

Malgré cette 2e défaite de rang, le HCT conserve sa 7e place au classement. Il ne compte plus qu’une longueur d’avance sur ses deux poursuivants mais à joué un match en moins. /fwo.