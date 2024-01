Un HC Bienne sur la bonne voie

Si le début de saison a été si compliqué, c’est notamment en raison d’un nombre important de blessés. À l’heure actuelle, pratiquement tous sont revenus au jeu. Petri Matikainen peut donc, enfin, refaire des choix dans ses alignements. Toutefois, 2024 est synonyme de reconstruction pour le HC Bienne. Avec 14 joueurs en fin de contrat, « on savait que cette saison on arrivait en fin de cycle et qu’il fallait renouveler l’équipe, même s’il y a plus de changements que prévu », explique Martin Steingegger. En effet, de nombreux cadres ont déjà annoncé leur départ comme Joren van Pottelberghe, Yannick Rathgeb, Tino Kessler, Mike Künzle, Beat Forster ou encore Luca Hischier. Pour l’heure, seuls Johnny Kneubühler, Luis Janett et Jérôme Bachofner se sont engagés avec les Seelandais. Il y aura donc encore du travail pour Martin Steinegger. « C’est important qu’on reconstruise une équipe pour le futur », affirme plein de volonté le directeur sportif. /lge