30 buts désormais pour Timo Meier

Non-retenu pour le All Star Game de samedi dernier, Timo Meier a démontré à Tampa qu'il était bien un joueur d'exception. Il a été le grand artisan du succès 4-3 de San Jose face au Lightning.

Auteur d'un doublé et d'un assist pour passer après Kevin Fiala le seuil des 50 points, l'Appenzellois a inscrit le but de la victoire après 2'19'' de jeu dans la prolongation pour sa 30e réussite de la saison. Avant ses deux réussites, il avait adressé une 21e passe décisive. Avec 51 points, il est plus qu'à deux longueurs de Kevin Fiala dans la lutte pour le titre honorifique du meilleur compteur suisse de la NHL.

Menés 3-1, les Sharks ont témoigné d'une réelle force de caractère pour renverser le cours de cette partie. Timo Meier et ses coéquipiers n'entendent ne rien lâcher d'ici la fin de la saison même si les play-off ne sont depuis longtemps plus qu'un mirage.

Roman Josi a, pour sa part, délivré son 30e assist de la saison lors de la défaite 5-1 à domicile de Nashville devant Vegas. Le Bernois a été impliqué sur l'ouverture du score de Matt Duchene à la 6e. Mais deux buts inscrits en l'espace de 27'' par les Golden Knights à la 7e devaient provoquer la 25e défaite de l'exercice des Predators qui restent à 4 points de la barre.

/ATS