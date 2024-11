4-6 semaines d'absence pour Ovechkin

Coup dur pour Alex Ovchkin et les Capitals.

Co-meilleur buteur de la NHL cette saison avec 15 réussites, le capitaine de Washington sera absent quatre à six semaines à cause d'une fracture du péroné gauche, a annoncé son équipe.

Le Russe de 39 ans s'est blessé lundi lors d'un choc avec Jack McBain (Utah) dans un match remporté 6-2 par les Capitals qui ont communiqué jeudi sur la gravité de la blessure de leur ailier gauche. Il a signé un doublé dans cette partie.

Ovechkin, qui s'était fait l'auteur d'un triplé un jour plus tôt face aux Vegas Golden Knights, n'est plus qu'à 26 réalisations du record détenu par le légendaire Wayne Gretzky (894 buts en saison régulière). Il pourrait être de retour au plus tôt le 20 décembre pour la réception des Hurricanes de Caroline, ou plus vraisemblablement le 2 janvier pour celle du Minnesota Wild.

/ATS