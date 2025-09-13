Ajoie giflé aux Grisons

Ajoie continue son zéro pointé en National League. Les Jurassiens se sont inclinés dimanche ...
Ajoie giflé aux Grisons

Ajoie giflé aux Grisons

Photo: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER

Ajoie continue son zéro pointé en National League. Les Jurassiens se sont inclinés dimanche à Davos 6-0 pour leur troisième match de la saison.

Même si le calendrier ne leur était pas favorable avec deux déplacements compliqués (Genève et Davos) et la réception de Zurich, les supporters ajoulots imaginaient certainement un départ un peu moins négatif.

Car après avoir inscrit trois buts à Genève, les Jurassiens sont restés muets face à Zurich. Dans les montagnes grisonnes, les joueurs de Greg Ireland ont subi la loi d'une équipe qui en est à trois succès en autant de parties. Enzo Corvi s'est signalé par un doublé face au jeune portier Noah Patenaude.

Les Davosiens ont fait passer le score de 3-0 à 6-0 en 200 secondes. Le gardien Luca Hollenstein a pu fêter un blanchissage.

/ATS
 

