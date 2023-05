Akira Schmid et les Devils dépassés

La marche est apparemment trop haute pour Akira Schmid et New Jersey. Comme deux jours plus tôt, le gardien et les Devils n'ont pas vraiment existé à Raleigh face à Carolina.

Battu 5-1 lors de l'acte I, New Jersey s'est incliné 6-1 pour être désormais mené 2-0 dans cette demi-finale de la Conférence Est. On rappellera que les Devils avaient également perdu les deux premiers matches de leur série contre les Rangers au tour précédent...

'Chassé' au début du deuxième tiers mercredi, Akira Schmid a cette fois tenu 40 minutes avant d'être remplacé par Vitel Vanecek. Le portier bernois s'est incliné à quatre reprises sur les 25 tirs qui lui ont été adressés. Après un premier tiers sans but, les Devils ont été dépassés au second tiers avec un doublé de Jeseri Kotkaniemi (22e et 24e), et sur des réussites de Jordan Staal (38e) et de Martin Necas (40e).

'Ils nous ont encore marché dessus ce soir', rage le capitaine Nico Hischier. Le Valaisan a accusé un bilan de -2. De retour au jeu après avoir fait l'impasse sur l'acte I en raison de la charge dont il avait été victime lors de la dernière rencontre face à New York, Timo Meier a, pour sa part, été crédité d'un bilan de -1, comme Jonas Siengenthaler. L'Appenzellois traverse des séries finales bien laborieuses dans la mesure où il n'a encore comptabilisé aucun point en huit matches.

Timo Meier et les Devils se doivent de rebondir dimanche sur leur glace de Newark dans un acte III où la défaite leur sera interdite.

/ATS