Akira Schmid s'offre un blanchissage face aux Devils

Akira Schmid a brillé face à son ex-employeur vendredi en NHL. Le gardien bernois de Vegas ...
Akira Schmid s'offre un blanchissage face aux Devils

Akira Schmid s'offre un blanchissage face aux Devils

Photo: KEYSTONE/AP/Adam Hunger

Akira Schmid a brillé face à son ex-employeur vendredi en NHL. Le gardien bernois de Vegas a signé un blanchissage sur la glace des New Jersey Devils, qui se sont inclinés 3-0 face aux Golden Knights.

Schmid affrontait pour la première fois les Devils depuis son transfert au Nevada en juin 2024. Il a effectué 24 arrêts pour réussir son troisième 'shutout' en saison régulière de NHL, le cinquième si l'on ajoute les deux blanchissages réalisés lors des play-off 2023 avec New Jersey.

Akira Schmid a obtenu la première étoile de ce match, le troisième gagné consécutivement par les Golden Knights. Battus quant à eux pour la quatrième fois de suite, les Devils ont perdu sept de leurs dix derniers matches. Ils ont chuté au 6e rang de la Metropolitan Division, dont ils occupaient encore la tête le 30 novembre.

Vegas a ouvert la marque à 13 secondes de la fin du premier tiers, avant de trouver la faille à deux reprises en supériorité numérique dans les cinq dernières minutes du match. C'est le capitaine valaisan des Devils Nico Hischier qui 'chauffait' le banc des pénalités sur ces deux réussites...

/ATS
 

Actualités suivantes

Fribourg sans souci contre Ajoie, Bienne s'impose

Fribourg sans souci contre Ajoie, Bienne s'impose

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 22:29

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:51

Les Predators matent le double champion en titre

Les Predators matent le double champion en titre

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:33

Les Wizards battus de 45 points par Boston

Les Wizards battus de 45 points par Boston

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:15

Articles les plus lus

National League: Zach Sanford jusqu'en 2028 avec Lugano

National League: Zach Sanford jusqu'en 2028 avec Lugano

Hockey    Actualisé le 04.12.2025 - 12:03

Les Wizards battus de 45 points par Boston

Les Wizards battus de 45 points par Boston

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:15

Les Predators matent le double champion en titre

Les Predators matent le double champion en titre

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:33

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:51

NHL: tous les Suisses alignés mercredi ont perdu

NHL: tous les Suisses alignés mercredi ont perdu

Hockey    Actualisé le 04.12.2025 - 08:25

National League: Zach Sanford jusqu'en 2028 avec Lugano

National League: Zach Sanford jusqu'en 2028 avec Lugano

Hockey    Actualisé le 04.12.2025 - 12:03

Les Wizards battus de 45 points par Boston

Les Wizards battus de 45 points par Boston

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:15

Les Predators matent le double champion en titre

Les Predators matent le double champion en titre

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:33

Zoug battu par Lukko Rauma

Zoug battu par Lukko Rauma

Hockey    Actualisé le 03.12.2025 - 20:19

Pas le soir des Romands

Pas le soir des Romands

Hockey    Actualisé le 03.12.2025 - 22:05

NHL: tous les Suisses alignés mercredi ont perdu

NHL: tous les Suisses alignés mercredi ont perdu

Hockey    Actualisé le 04.12.2025 - 08:25

National League: Zach Sanford jusqu'en 2028 avec Lugano

National League: Zach Sanford jusqu'en 2028 avec Lugano

Hockey    Actualisé le 04.12.2025 - 12:03