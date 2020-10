Alex Lafrenière no 1 de la draft

La draft 2020 de la NHL n'a pas réservé de surprises de taille. Le premier choix s'est porté sur l'attaquant de 19 ans Alex Lafrenière, lequel s'est engagé avec les Rangers.

Les Kings et Ottawa, qui bénéficiaient des deuxième et troisième choix, ont respectivement retenu le Canadien Quinton Byfield et l'Allemand Tim Stützle. On rappellera que le Valaisan Nico Hischier avait été le no 1 de la draft 2017.

Le statut de no 1 d'Alex Lafrenière était attendu. Meilleur compteur ces deux dernières saisons au sein de la Ligue juniors canadienne de la QMJHL, Alex Lafrenière est un joueur au bénéfice déjà d'un physique imposant et d'une technique affirmée.

En raison du Covid-19, cette draft a été organisée de manière virtuelle. Elle se poursuivra ce mercredi avec le deuxième tour.

