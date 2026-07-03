Alexander Yakovenko de retour à Bienne

Alexander Yakovenko est de retour à Bienne. Le défenseur russo-kazakh de 28 ans s'est engagé ...
Alexander Yakovenko de retour à Bienne

Alexander Yakovenko de retour à Bienne

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Alexander Yakovenko est de retour à Bienne. Le défenseur russo-kazakh de 28 ans s'est engagé pour cinq ans avec le club seelandais.

Après une année dans la capitale, Yakovenko retrouve la glace qu'il a griffée pendant quatre saisons de 2021 à 2025. Il avait notamment disputé la finale en 2023 avec Bienne contre Genève.

Défenseur offensif, Yakovenko n'a inscrit que 12 points (3 buts) en 30 parties avec les Ours. Il a été nettement plus performant avec Bienne, par exemple lors de l'exercice 2021/22 lorsqu'il a compilé 29 points en 41 matches.

Dans le communiqué, Bienne précise également que Yakovenko pourrait devenir suisse d'ici deux ans environ. Il ne compterait évidemment plus comme joueur importé s'il recevait le passeport à croix blanche.

/ATS
 

Actualités suivantes

Alex Ovechkin rempile une saison avec Washington

Alex Ovechkin rempile une saison avec Washington

Hockey    Actualisé le 03.07.2026 - 10:55

Hischier prolonge pour 5 ans chez les Devils

Hischier prolonge pour 5 ans chez les Devils

Hockey    Actualisé le 01.07.2026 - 18:17

Un défenseur de NHL débarque à Lausanne

Un défenseur de NHL débarque à Lausanne

Hockey    Actualisé le 30.06.2026 - 14:21

Akira Schmid rejoint les Florida Panthers

Akira Schmid rejoint les Florida Panthers

Hockey    Actualisé le 30.06.2026 - 08:56

Articles les plus lus

Hughes à Berne, Loeffel à Lausanne dans le cadre d'un échange

Hughes à Berne, Loeffel à Lausanne dans le cadre d'un échange

Hockey    Actualisé le 29.06.2026 - 14:33

Akira Schmid rejoint les Florida Panthers

Akira Schmid rejoint les Florida Panthers

Hockey    Actualisé le 30.06.2026 - 08:56

Un défenseur de NHL débarque à Lausanne

Un défenseur de NHL débarque à Lausanne

Hockey    Actualisé le 30.06.2026 - 14:21

Hischier prolonge pour 5 ans chez les Devils

Hischier prolonge pour 5 ans chez les Devils

Hockey    Actualisé le 01.07.2026 - 18:17

Gavin McKenna, no 1 de la draft

Gavin McKenna, no 1 de la draft

Hockey    Actualisé le 27.06.2026 - 08:30

Hughes à Berne, Loeffel à Lausanne dans le cadre d'un échange

Hughes à Berne, Loeffel à Lausanne dans le cadre d'un échange

Hockey    Actualisé le 29.06.2026 - 14:33

Akira Schmid rejoint les Florida Panthers

Akira Schmid rejoint les Florida Panthers

Hockey    Actualisé le 30.06.2026 - 08:56

Un défenseur de NHL débarque à Lausanne

Un défenseur de NHL débarque à Lausanne

Hockey    Actualisé le 30.06.2026 - 14:21

PWHL: Les gardiennes Brändli et Maurer draftées

PWHL: Les gardiennes Brändli et Maurer draftées

Hockey    Actualisé le 18.06.2026 - 09:37

Thierry Paterlini et son adjoint prolongent à Langnau

Thierry Paterlini et son adjoint prolongent à Langnau

Hockey    Actualisé le 25.06.2026 - 09:42

Gavin McKenna, no 1 de la draft

Gavin McKenna, no 1 de la draft

Hockey    Actualisé le 27.06.2026 - 08:30

Hughes à Berne, Loeffel à Lausanne dans le cadre d'un échange

Hughes à Berne, Loeffel à Lausanne dans le cadre d'un échange

Hockey    Actualisé le 29.06.2026 - 14:33