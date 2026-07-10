Allemagne-Suisse en ouverture, à Gelsenkirchen

Le match d'ouverture du championnat du monde 2027 mettra aux prises l'Allemagne et la Suisse ...
Allemagne-Suisse en ouverture, à Gelsenkirchen

Allemagne-Suisse en ouverture, à Gelsenkirchen

Photo: KEYSTONE/DPA/BERND THISSEN

Le match d'ouverture du championnat du monde 2027 mettra aux prises l'Allemagne et la Suisse, a confirmé la fédération internationale (IIHF) mercredi.

Cette rencontre se déroulera à Gelsenkirchen dans le stade de l'équipe de football de Schalke 04, qui peut accueillir 61'574 spectateurs.

Cette partie se déroulera le jeudi 16 mai (dès 20h20), soit un jour avant le coup d'envoi officiel de ce championnat du monde. Les autres matches de ce groupe A auront lieu dans la patinoire de Mannheim, alors que Düsseldorf accueillera les matches de la poule B ainsi que la phase finale (demi-finales et finale).

Le stade football de Gelsenkirchen avait déjà été le théâtre de l'ouverture du Mondial 2010. L'Allemagne avait alors battu les Etats-Unis (2-1 ap).

/ATS
 

Actualités suivantes

Rodwin Dionicio quitte Bienne pour Berne

Rodwin Dionicio quitte Bienne pour Berne

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 14:49

Reto Berra met fin à sa carrière en équipe nationale

Reto Berra met fin à sa carrière en équipe nationale

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 11:59

La Canadienne Shannon Miller nommée nouvelle sélectionneuse

La Canadienne Shannon Miller nommée nouvelle sélectionneuse

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 11:51

Leo Carlsson, l'homme qui vaut 18 millions, reste à Anaheim

Leo Carlsson, l'homme qui vaut 18 millions, reste à Anaheim

Hockey    Actualisé le 09.07.2026 - 20:27

Articles les plus lus

Alexander Yakovenko de retour à Bienne

Alexander Yakovenko de retour à Bienne

Hockey    Actualisé le 04.07.2026 - 11:17

Leo Carlsson, l'homme qui vaut 18 millions, reste à Anaheim

Leo Carlsson, l'homme qui vaut 18 millions, reste à Anaheim

Hockey    Actualisé le 09.07.2026 - 20:27

La Canadienne Shannon Miller nommée nouvelle sélectionneuse

La Canadienne Shannon Miller nommée nouvelle sélectionneuse

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 11:51

Reto Berra met fin à sa carrière en équipe nationale

Reto Berra met fin à sa carrière en équipe nationale

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 11:59

Alex Ovechkin rempile une saison avec Washington

Alex Ovechkin rempile une saison avec Washington

Hockey    Actualisé le 03.07.2026 - 10:55

Alexander Yakovenko de retour à Bienne

Alexander Yakovenko de retour à Bienne

Hockey    Actualisé le 04.07.2026 - 11:17

Leo Carlsson, l'homme qui vaut 18 millions, reste à Anaheim

Leo Carlsson, l'homme qui vaut 18 millions, reste à Anaheim

Hockey    Actualisé le 09.07.2026 - 20:27

La Canadienne Shannon Miller nommée nouvelle sélectionneuse

La Canadienne Shannon Miller nommée nouvelle sélectionneuse

Hockey    Actualisé le 10.07.2026 - 11:51

Un défenseur de NHL débarque à Lausanne

Un défenseur de NHL débarque à Lausanne

Hockey    Actualisé le 30.06.2026 - 14:21

Hischier prolonge pour 5 ans chez les Devils

Hischier prolonge pour 5 ans chez les Devils

Hockey    Actualisé le 01.07.2026 - 18:17

Alex Ovechkin rempile une saison avec Washington

Alex Ovechkin rempile une saison avec Washington

Hockey    Actualisé le 03.07.2026 - 10:55

Alexander Yakovenko de retour à Bienne

Alexander Yakovenko de retour à Bienne

Hockey    Actualisé le 04.07.2026 - 11:17