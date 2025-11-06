Ambri-Piotta: Landry reste à la barre jusqu'en fin de saison

Ambri-Piotta finira la saison de National League avec le staff actuellement en place. Eric Landry et son assistant René Matte continueront ainsi de diriger les biancoblu.

Le directeur technique Alessandro Benin est lui aussi confirmé jusqu'au terme de l'exercice, a indiqué le club tessinois. Le 8 octobre, l'entraîneur Luca Cereda et le directeur sportif Paolo Duca avaient démissionné et causé un coup de tonnerre en Léventine.

Ambri-Piotta a également annoncé le tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Elle se tiendra le 8 février 2026.

