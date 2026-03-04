Ambri-Piotta: trois ans de plus avec Jussi Tapola à la barre

Ambri-Piotta a prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola (51 ans). Le ...
Photo: Keystone/KEYSTONE/ TI-PRESS/ANDREA BRANCA

Ambri-Piotta a prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola (51 ans). Le Finlandais dirige l'équipe tessinoise depuis janvier.

Tapola s'est fait un nom comme entraîneur avec Tappara Tampere, avec qui il a gagné quatre fois le championnat de Finlande ainsi que la Champions Hockey League en 2022/23. Il avait ensuite dirigé le CP Berne depuis l'été 2023 à octobre 2025.

Le club biancoblu a par ailleurs engagé pour deux saisons l'attaquant tchèque Petr Koytek (27 ans), qui évolue actuellement en Finlande avec IFK Helsinki.

/ATS
 

