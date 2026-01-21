Benoît Groulx remplace Michael Liniger à Zoug

Michael Liniger a été démis de ses fonctions d'entraîneur à Zoug. Il est remplacé avec effet immédiat par le Québécois de 57 ans, Benoît Groulx.

La défaite en demi-finale de Champions League à Lulea a donc sonné le glas pour Liniger (46 ans), en poste depuis le début de la saison après le départ de Dan Tangnes. Les dirigeants zougois ont attendu avant de faire tomber le couperet, mais les multiples défaites depuis le début de l'année ont accéléré leur décision.

Pour terminer la saison, le club de Suisse centrale a fait appel à Benoît Groulx, limogé en novembre dernier par le Traktor Chelyabinsk en KHL. Le Québécois avait mené le club en finale de la Coupe Gagarine la saison passée. De 2016 à 2023, il était le coach du Syracuse Crunch en AHL. Et de 2002 à 2016, avec un intermède de deux ans en AHL (Rochester) entre 2008 et 2010, il a dirigé les Olympiques de Gatineau en LHJMQ.

/ATS