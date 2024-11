Berne gifle Zoug

Berne a réussi un sacré match à Zoug. Les Ours ont dominé les hommes de Dan Tangnes 6-1, alors que Davos, victorieux à Kloten 4-2, est désormais 2e de National League.

Après 3'07, le score était de 0-0. Après 4'31, Berne menait 3-0! En 83 secondes, les joueurs de Jussi Tapola ont classé l'affaire et chassé Tim Wolf. Scherwey, Lehmann et Lindholm ont battu l'ancien portier d'Ajoie. Vermin a même ajouté un quatrième but à la 16e, puis Baumgartner un 5e à la 29e. Herzog a sauvé l'honneur à la 31e.

A noter que le top scorer de Zoug, Daniel Vozenilek, n'a pas réussi à marquer dans un 12e match consécutif. Le Tchèque a d'ailleurs manqué un penalty au cours du dernier tiers.

Dans l'autre match de la soirée, Davos n'a pas manqué de ramener trois points de Kloten. Là c'est dans le tiers médian que les Grisons ont fait la différence en inscrivant trois buts.

/ATS