Berne: plusieurs semaines d'absence pour Baumgartner

Le CP Berne est privé pour plusieurs semaines, probablement jusqu'à la fin de l'année civile, de son attaquant Benjamin Baumgartner.

L'international autrichien à licence souffre d'une blessure au bas du corps, ont annoncé les Ours sans donner plus de détails.

Cette nouvelle constitue un coup dur pour le 'SCB'. Baumgartner est avec 12 points (8 buts, 4 assists) le deuxième meilleur compteur de son équipe en National League derrière le Finlandais Waltteri Merelä, qui est pour sa part au repos forcé jusqu'à la mi-décembre.

/ATS