Bichsel et les Stars au bord du précipice

Lian Bichsel et les Stars n'ont plus le droit à l'erreur face à Minnesota au 1er tour des play-off de NHL. Battu 4-2 à domicile mardi, Dallas est désormais mené 3-2 dans la série.

Aligné durant 13'46, Lian Bichsel n'a rien à se reprocher au terme de ce match, qu'il a conclu avec un bilan équilibré. Le défenseur soleurois a écopé en fin de première période de deux minutes de pénalité, que son équipe a 'tuées'.

L'homme du match fut Kirill Kaprizov. Auteur de deux assists, sur le 1-0 de Mats Zuccarello (4e) et le 2-1 de Matt Boldy (40e), l'attaquant russe du Wild a scellé le score dans une cage vide à 2'00 de la fin du temps réglementaire, alors que Dallas était revenu à une longueur grâce à une réussite de Jason Robertson à la 57e.

'Ce n’est pas comme si on n'essayait pas', a déclaré le capitaine de Dallas Jamie Benn, cité sur le site officiel de la NHL. 'La série est loin d’être terminée. On va voir ce qu’on peut faire à l’extérieur. Il faut envoyer plus de palets vers le but. Continuer à tirer. Dès qu’on aura une occasion, il faudra frapper fort.'

L'acte VI de la série est programmé jeudi soir, dans le Minnesota. Dallas s'y est déjà imposé durant cette série, lors d'un troisième match conclu en deuxième prolongation. Mais le vent a tourné depuis cette rencontre, les Stars ayant perdu les deux dernières parties pour se retrouver à une défaite de l'élimination.

/ATS