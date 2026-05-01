Bichsel et les Stars éliminés au 1er tour

Lian Bichsel est en vacances. Les Dallas Stars ont en effet été éliminés au 1er tour des play-off de NHL, sortis en six matches par Minnesota.

La franchise texane s'est inclinée 5-2 jeudi dans l'acte VI, sur la glace du Wild. Elle a tenu le choc pendant les deux premières périodes (2-2 après 40' de jeu) avant de concéder trois buts lors de l'ultime tiers-temps dont deux en fin de partie dans un filet désert.

L'homme du match fut Quinn Hughes. Le défenseur américain, qui est arrivé à Minnesota en décembre dernier en échange de trois joueurs et d'un 1er tour de draft, a réussi un but et deux assists. Crédité d'une mention d'assistance sur les deux premiers buts du Wild, il a inscrit le 3-2 à la 51e d'un tir dévié par un défenseur adverse.

Minnesota, qui défiera la meilleure équipe de la saison régulière Colorado en demi-finale de la Conférence Ouest, remporte ainsi sa première série depuis 2015. Pour les Stars en revanche, c'est la fin d'une belle série: Dallas avait disputé la finale de Conférence lors des trois précédentes saisons.

Lian Bichsel n'a pas grand-chose à se reprocher à l'issue de cette partie. Aligné durant 13'55, le défenseur soleurois a livré la marchandise avec trois charges et un bilan neutre. La soirée fut plus compliquée pour les deux défenseurs-vedettes de Dallas Miro Heiskanen (+7- de -4) et Thomas Harley (-3).

Battu par Florida en finale des deux dernières Coupes Stanley, Edmonton a également connu l'élimination lors d'un match 6 jeudi. Les Oilers de la superstar Connor McDavid se sont inclinés 5-2 sur la glace d'Anaheim, qui passe un tour de play-off pour la première fois depuis 2017.

/ATS