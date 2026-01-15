Bienne gagne mais perd un point

Bienne a battu Ambri 3-2 ap lors d'un match isolé de National League. Mais les Seelandais ne ...
Bienne gagne mais perd un point

Bienne gagne mais perd un point

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Bienne a battu Ambri 3-2 ap lors d'un match isolé de National League. Mais les Seelandais ne remportent que deux points.

Comme une victoire 'Oui mais'. Les Bernois ont gagné, mais ils ont laissé un point aux Léventins. Bienne reste 11e avec ses 51 points, à égalité avec Berne. Ambri s'accroche avec ses 46 points à la 13e place.

Avant le but victorieux de Hultström en prolongation et en supériorité numérique, cette rencontre fut une histoire de buts litigieux. Le 1-0 de Kneubühler à la 7e et le 2-2 d'Isacco Dotti à la 45e. Par deux fois les arbitres ont passé de longues minutes à disséquer les images à disposition et par deux fois ils ont pris la bonne décision en validant ces réussites. L'ouverture du score du Vaudois, du patin, a compté parce qu'un défenseur léventin a retouché le puck avec sa canne par la suite.

Pour le goal de Dotti, c'est la deuxième ligne rouge et la caméra au-dessus du but qui a permis de le valider. Bienne a poussé dans le troisième tiers, sans succès.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un 9e étranger à Fribourg

Un 9e étranger à Fribourg

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 16:54

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:04

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 22:22

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 13:28

Articles les plus lus

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 08:40

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 13:28

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 22:22

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:04

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 22:18

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 08:40

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 13:28

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 22:22

NHL: Roman Josi a vécu une soirée à trois points

NHL: Roman Josi a vécu une soirée à trois points

Hockey    Actualisé le 12.01.2026 - 08:09

NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay

NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 08:22

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 22:18

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 08:40