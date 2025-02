Bienne se donne de l'air en écrasant Genève

Le HC Bienne a entamé idéalement un week-end capital.

Les Seelandais se sont imposés 7-4 vendredi en National League face à Genève-Servette, un concurrent direct pour une place en play-in qu'ils repoussent à 7 points.

Le GSHC, qui restait sur deux victoires d'affilée, conserve sa 12e place. Les Grenat sont à égalité de points avec Lugano (13e), qui compte toutefois un match de plus. Bienne, désormais 9e, prend pour sa part trois longueurs d'avance sur le 11e Rapperswi-Jona qui s'est écroulé à Zoug (6-1).

Bienne a rapidement trouvé l’ouverture vendredi, après seulement 16 secondes de jeu, par Aleksi Heponiemi. Le GSHC a pourtant bien résisté dans un premier temps et n'était mené que 4-3 après 40 minutes de jeu.

Mais le troisième tiers fut de trop pour Genève: Fabio Hofer (48e) et Anthony Greco (51e et 56e) ont 'tué' la rencontre en permettant à leur équipe de prendre le large (7-3). Bienne abordera donc sereinement son déplacement de samedi à 'Rappi', alors que Genève devra se relancer face à Langnau.

Précieux succès fribourgeois

Fribourg-Gottéron a pour sa part fait un pas supplémentaire vers les play-off en allant s'imposer 3-2 après prolongation sur la glace des Zurich Lions. C'est le duo suédois Wallmark/Sörensen qui a forcé la décision, Marcus Sörensen signant sa deuxième réussite de la soirée après 64'06 pour offrir un quatrième succès d'affilée à son équipe.

Mené 2-0 à la 17e, le 'Z' a profité de deux erreurs de Christoph Bertschy pour recoller grâce à des buts de Denis Malgin (19e) et de Vinzenz Rohrer (48e). Les Lions ont malmené la défense fribourgeoise en fin de troisième tiers, en vain. Et ils n'ont rien pu faire face à la maestria de Wallmark et Sörensen en 'overtime'.

Un LHC en contrôle

Leader indiscutable, le LHC est allé s’imposer sur la glace de Kloten (3-1) dans le même temps. Tout en gestion, les Vaudois ont d’abord vu les Aviateurs ouvrir le score par Pontus Aberg (7e). Mais les Lions ont rapidement repris le contrôle du jeu grâce à Lauri Pajuniemi (11e) et à Damien Riat (18e).

Michael Raffl a enfoncé le clou dans la cage vide (60e) pour des Lausannois qui prennent huit longueurs d'avance sur leurs dauphins, les Zurich Lions, qui sont eux aussi mathématiquement assurés de jouer le titre ce printemps. Un choc de Lions figure d'ailleurs au programme samedi à Prilly.

Nouvelle défaite pour Ajoie

Comdamné depuis longtemps à devoir lutter pour son maintien dans l'élite, Ajoie s'est par ailleurs incliné 5-2 face à Davos à Porrentruy. Concédant l’ouverture du score (16e), les Jurassiens sont parvenus à égaliser en power-play grâce à la crosse de Pierre-Edouard Bellemare (18e).

Mais les Ajoulots n'ont pas réussi à faire trembler le HC Davos, 5e du classement, qui est assuré de disputer au minimum les play-in. Zoug (3e) et le CP Berne (4e), qui est allé s'imposer 3-1 à Lugano vendredi, sont d'ailleurs dans le même cas. Quant à Gottéron (6e), il a cinq points d'avance sur son premier poursuivant Langnau.

/ATS