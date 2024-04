C'est fini pour New Jersey

La messe est dite pour New Jersey ! Battus 5-2 par Toronto sur leur glace malgré un but magnifique de Nico Hischier, les Devils sont éliminés de la course aux play-off.

Malgré la 27e réussite – un petit bijou – et la 38e passe décisive de Nico Hischier qui leur ont permis de mener 2-1, les Devils ont concédé une 42e défaite, celle de trop. Auteur de son 66e but de la saison pour le 4-2, l’ancien joueur des Zurich Lions Auston Matthews a obtenu la première étoile.

Patrick Fischer pourra donc compter en principe sur les services de Nico Hischier, de Timo Meier, de Jonas Siegenthaler et d’Akira Schmid, qui a été rappelé comme backup de Jake Allen mardi, pour défendre les couleurs de l’équipe de Suisse le mois prochain au Championnat du monde en République tchèque. En revanche, le sélectionneur devra sans doute composer sans Roman Josi. Nashville a, en effet, assuré sa place pour les séries finales qu’ils n’avait pas disputées la saison dernière.

Sur leur glace, les Predators se sont inclinés 4-3 en prolongation face à Winnipeg, toujours privé de Nino Niederreiter. Troisième étoile du match, Roman Josi a délivré deux assists pour atteindre le seuil des 80 points (21 buts/59 assists).

/ATS