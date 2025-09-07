C'est l'heure de la reprise en National League

Le championnat de Suisse reprend ses droits mardi soir dès 19h45, un peu plus de quatre mois après le deuxième sacre consécutif des Zurich Lions.

La formation entraînée par Marco Bayer est une nouvelle fois l'équipe à battre en National League.

Egalement sacré en Champions League la saison passée, le 'Z' fait face à un immense défi: confirmer les résultats exceptionnels obtenus lors de l'exercice 2025/26. Les Zurichois, dont l'effectif n'a que peu bougé, ne pourront pas faire mieux. Mais ils savent que seule la victoire compte au sein de leur organisation.

Les Zurich Lions accueillent Bienne lors de cette 1re journée. Le Lausanne HC, leur victime lors des deux dernières finales de play-off, se déplace à Davos dans le même temps. Du côté du club de la capitale vaudoise, on se veut plus timide dans l'énoncé des objectifs: les dirigeants du LHC visent 'simplement' le top 6.

Un premier derby romand figure au menu mardi. Genève-Servette, dont le recrutement XXL n'est pas sans rappeler celui qui avait permis au GSHC de devenir champion de Suisse pour la première fois de son histoire en 2023, reçoit Ajoie aux Vernets. Les Jurassiens lutteront avant tout pour éviter le barrage contre la relégation.

Désormais placé sous la férule du Suédois Roger Rönnberg, Fribourg-Gottéron rêve pour sa part plus que jamais de cueillir enfin un premier titre national. Les Dragons, que le gardien Reto Berra quittera en fin de saison, accueillent Lugano mardi à St-Léonard où l'on évoluera comme de coutume à guichets fermés.

Le choc de cette première soirée sera néanmoins alémanique. Zoug accueille Berne, dans un duel de 'revanchards'. Les autres rencontres mettront aux prises d'une part Ambri-Piotta et Kloten, et d'autre part Rapperswil-Jona et Langnau. A noter que le championnat de Swiss League démarre aussi mardi.

/ATS