CHL: Genève-Servette écrasé 6-1 à domicile en demi-finale

Genève-Servette ne va pas pouvoir défendre son titre de champion d'Europe. Aux Vernets lors du match aller de la demi-finale contre Zurich, les Aigles se sont inclinés 6-1.

Gênant, voilà le terme qui semble le mieux définir la 'performance' des Genevois dans cette partie. Inquiétant pour la suite aussi. Même si les Aigles peuvent en appeler à la malchance, notamment lors du premier tiers, l'impression est qu'ils ont lâché prise trop rapidement.

On peut dire que le 3-0 de Lehtonen (22e), inscrit sur une erreur du portier Raanta, a sonné le glas des maigres espoirs grenat. Le gardien finlandais a même cédé sa place à Robert Mayer à la 28e après le 4-0 zurichois, marqué au terme d'un superbe jeu d'équipe à une touche conclu par Balcers.

Les joueurs du duo Treille-Franzen y ont cru au début du match. Seulement, l'égalisation refusée à Granlund à la 10e pour un hors-jeu bien détecté par le staff zurichois a eu pour effet de crisper les Genevois. Surtout qu'une minute plus tard, Nicolas Baechler a pu doubler la mise.

Genève a aussi trouvé par deux fois les montants (15e et 26e), mais résumer pareille déculottée à un manque de réussite tiendrait de la malhonnêteté. En dépit de la présence de Sakari Manninen, suspendu en National League mais par sur la scène européenne, les Aigles n'ont pas semblé en mesure de contrecarrer le jeu des Lions.

Accumulation de pénalités

Interrogé après vingt minutes par le speaker, Alessio Bertaggia assurait que les joueurs avaient tout donné et qu'ils allaient continuer dans cette voie. Ces derniers ont malheureusement accumulé les pénalités et l'ont payé très cher. Le but d'Eric Schneller à la 49e n'a rien changé à l'issue de cette rencontre.

Genève reçoit Kloten vendredi, puis se déplace à Rapperswil. Il s'agira de montrer un autre état d'esprit en National League sous peine de voir le train de la 10e place s'éloigner.

Le match retour mardi prochain à Zurich ne sera qu'une formalité et sauf cataclysme, la finale se jouera le 18 février à Karlstad en Suède entre Färjestad et Zurich, puisque les Scandinaves ont été s'imposer 6-2 à Prague face au Sparta.

