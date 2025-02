CHL: Les Zurich Lions pour succéder au GSHC

Un an après le triomphe de Genève-Servette, les Zurich Lions ont l'opportunité d'offrir au hockey suisse sa deuxième Champions League d'affilée.

Le champion de Suisse en titre se frottera à la formation suédoise de Färjestad mardi dès 20h15 en finale.

Tombeurs du GSHC dans une demi-finale qu'ils ont maîtrisée tant à l'aller qu'au retour, les Lions zurichois ont donc l'avantage d'évoluer devant leur public mardi. Comme le GSHC un an plus tôt face à une autre équipe suédoise, Skelleftea, qui s'était inclinée 3-2 aux Vernets.

Cette finale s'annonce serrée. Zurich, qui vise son deuxième sacre dans la compétition après celui de 2009, et Färjestad, qui ne s'est encore jamais imposé sur la scène continentale, ont ainsi inscrit le même nombre de buts cette saison en CHL (49). Et la défense zurichoise n'a encaissé que deux buts de plus (24 contre 22).

Les Lions ont réussi leur répétition générale en allant s'imposer aux tirs au but samedi à Lausanne dans le choc au sommet de la National League, 24 heures après s'être inclinés à Fribourg. Ils étaient privés samedi de Sven Andrighetto, annoncé blessé, mais le véloce ailier devrait être aligné mardi soir.

Andrighetto est d'ailleurs indispensable dans cette Champions Hockey League 2024/25, dont il est le meilleur compteur avec 20 points (8 buts, 12 assists). Son association avec Denis Malgin (17 points en CHL) fait toujours merveille. Du côté de Färjestad, on compte notamment sur Oskar Steen (18 points) pour mener l'offensive.

